Craftomation 1

Craftomation ist ein Puzzlespiel von Luden IO. In diesem Spiel können Sie Gegenstände und Elemente kombinieren, um neue zu erstellen. Kombiniere dich durch die Level, bis du einen Roboter bauen kannst. Anschließend können Sie den Roboter mithilfe von als Kästchen dargestellten Funktionen so programmieren, dass er das Level für Sie beendet. Werden Sie in der Lage sein, alle Level zu beenden? Per Mausklick und Drag-and-Drop können Sie Elemente kombinieren oder den Roboter programmieren. Craftomation wurde von Luden IO erstellt. Sie können Craftomation in Ihrem Browser oder auf dem Handy spielen, ohne etwas kostenlos auf Poki zu installieren oder herunterzuladen.

Website: poki.com

