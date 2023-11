Space Major Miner ist ein Actionspiel mit Management- und Ressourcenmanagementelementen. Sie befinden sich in den dunklen und unheimlichen Tiefen des Weltraums und müssen dieses Land für sich beanspruchen. Ziehen Sie Ihren Astronautenanzug und Ihr Jetpack an und begeben Sie sich auf ein Abenteuer, bei dem Sie mysteriöse und prozedural erzeugte Steine ​​abbauen, um wertvolle Ressourcen zu gewinnen. Klingt einfach? Nun ja, nein. Achten Sie auf Ihre Umgebung, denn es gibt kosmische Abscheulichkeiten, die Sie unerbittlich angreifen werden. Schieße mit deiner Laserpistole auf sie, bevor sie dich berühren können! Investieren Sie Ihre hart verdienten Ressourcen in die Verbesserung Ihrer Ausrüstung, damit Sie bereit sind, sich den herausfordernden Bossen zu stellen, die auf Sie warten. Kannst du in Space Major Miner lange überleben und jedes Upgrade freischalten? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten Fliegen – Doppelspringen und halten Schießen – Linker Mausklick Mine – Rechter Mausklick Space Major Miner wurde von Ardiam Games erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Space Major Miner kostenlos auf Poki spielen. Space Major Miner kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

