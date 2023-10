Stick Veterans ist ein Online-Action-Shooter, bei dem Sie als Strichmännchen rasante Deathmatches spielen. Erleben Sie die Echtzeit-Action, echte Spieler durch chaotische Schlachten in einer riesigen Sammlung von 3D- und 2D-Karten zu erschießen und zu zerstören, die von der großartigen Spiele-Community erstellt wurden. Entdecken Sie aufregende Spielmodi wie Free-for-all, Team Deathmatch und Capture the Flag. Spielen Sie 2D oder 3D, erstellen Sie Ihre eigenen Karten, erkunden Sie anpassbare Spielregeln, üben Sie gegen Bots und entdecken Sie viele andere Überraschungen in diesem aufregenden 3D-Shooter! Bist du erfahren genug, um der letzte Stick-Veteran zu sein, der noch übrig ist? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Schießen – Linker Mausklick. Waffen wechseln – Zifferntasten oder Mausrad. POV ändern – Rechter Mausklick. Respawn – Linker Mausklick oder Leertaste. Granate werfen – FPause – ESC. Anzeigetafel – TAB. Stick Veterans ist erstellt von Junkbytes. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Stick Veterans verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.