Stick Merge ist ein lässiges Action- und Fusionsspiel von TinyDobbins. Ihr Ziel ist es, verschiedene Waffentypen zu kombinieren, um stärkere Waffen zu erschaffen, und diese schließlich an den beweglichen Strichmännchen am Schießstand einzusetzen. Bereiten Sie Ihr Arsenal vor, verbessern Sie Ihre Pistole, erkunden Sie alle Power-Ups und werden Sie der beste Schütze der Stadt. Wie mächtig können Sie in Stick Merge werden? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden! Waffen auswählen und bewegen – Klicken und ziehen Sie die linke Maustaste. Schießen Sie auf Feinde – Ziehen und bewegen Sie den Mauszeiger. Stick Merge wurde von TinyDobbins erstellt. Spielen Sie ihre anderen Fusionsspiele auf Poki: Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers und PartyToons.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Stick Merge verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.