Merge Tycoon ist ein Idle-Spiel, das von Zonda Creative Studio entwickelt wurde. In diesem Spiel sind Sie der Besitzer eines leeren Landes und haben die Aufgabe, es zu erschließen. Beginnen Sie mit einem dürftigen Grundstück und verwandeln Sie es in die schicke, aufstrebende Stadt, von der Sie schon immer geträumt haben. Durch das Zusammenlegen von Häusern schaltest du größere und bessere Häuser frei. Sie wissen, was man sagt: Wenn das Leben Ihnen ein Haus schenkt, verschmelzen Sie es mit einem anderen Haus! Ziehen Sie zwei gleiche Häuser zusammen, um ein größeres Haus zu erstellen. Merge Tycoon wurde von Zonda Creative Studio erstellt. Sie haben weitere unterhaltsame Spiele auf Poki: Infinite 8, Crane-Madness und Barbershop Inc..

