Combat Reloaded 2 ist ein Ego-Shooter-Multiplayer-Spiel und die Fortsetzung der beliebten Titel Combat Reloaded und Combat Online. Beide wurden von NadGames entwickelt. Betreten Sie die Arena und machen Sie sich bereit für einen umfassenden Kampf. Wählen Sie aus unzähligen verschiedenen Karten den Schauplatz unseres Kampfes und seien Sie darauf vorbereitet, sich mit mehreren verschiedenen Waffen auszurüsten. Bekämpfe deine Feinde in einem umfassenden Kampf, um zu sehen, welches Team die Nase vorn hat! Verfügen Sie über die Fähigkeiten, um an die Spitze zu gelangen? Combat Reloaded 2 wurde von NadGames mit Sitz in Mexiko entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Combat Reloaded und Combat Online (Combat 5).

Website: poki.com

