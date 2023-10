BuildNow GG ist ein Online-Bau- und Schießspiel mit verschiedenen Spielmodi, Waffen und Karten. Bauen und verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten im Offline-Trainingsmodus. BuildNow GG ist Teil eines aufstrebenden Online-Spielgenres, das taktisches Bauen mit Third-Person-Shooter-Gameplay kombiniert. Bauen, schießen und feiern Im Spiel bauen Sie so schnell wie möglich Rampen, Dächer und Mauern, während Sie gegen einen anderen Gegner antreten. Für neue Spieler ist das Zieltraining eine hervorragende Möglichkeit, die grundlegende Steuerung zu erlernen. Das Spiel ist online, Sie können aber auch im Partymodus ein privates Match mit Ihren Freunden starten. Sie können bis zu 6–12 Spieler in einem privaten Spiel veranstalten. Beherrsche deine Waffen Die Waffen decken die Standardausrüstung ab, die Sie in einem Schießtitel erwarten würden, und Sie können während des Kampfes zwischen ihnen wechseln. Die Ausrüstung umfasst eine Pistole, ein Sturmgewehr, ein Scharfschützengewehr, eine Schrotflinte und eine Spitzhacke. Passen Sie Ihr Profil an BuildNow GG bietet umfangreiche Anpassungsoptionen. In den Grafikeinstellungen können Sie die visuelle Qualität, das FPS-Limit, HDR und mehr anpassen. Zu den Optionen gehört auch eine vollständige HUD-Anpassung, sodass Sie das ideale Profil für Aufnahmen und Bauarbeiten erstellen können.

Website: battlelab-games.github.io

