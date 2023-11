Skibidi Shooter ist ein Schießspiel, in dem Sie die Skibidi-Toiletten abwehren müssen, die in die Stadt eindringen! Benutze deine Pistole, dein Scharfschützengewehr und dein Maschinengewehr, um dich durch die verschiedenen Level zu kämpfen. Für die wirklich erfahrenen Agenten gibt es den Endlosmodus. In diesem Spielmodus können Sie es mit so vielen Wellen von Skibidi-Toiletten aufnehmen, wie Sie bewältigen können. Schließen Sie sich dem Kameramann-Widerstand an und wehren Sie sich!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Skibidi Shooter verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.