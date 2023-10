In Bacon May Die bist du ein Schwein, das sich durch Horden von Feinden kämpft. Sie sind ein geschickter Kämpfer und verfügen über eine Waffe, wenn die Horde der Feinde zu groß wird. Bacon May Die ist ein lustiges Spiel, das Sie auch mit zwei Spielern am selben Computer spielen können. Wechseln Sie in den Koop-Modus, um gemeinsam mit Ihren Freunden Ihre Feinde zu besiegen. Vergessen Sie nicht, Ihr Schweinchen mit verschiedenen Gegenständen wie Hüten, Brillen, Halsketten oder Hosen zu personalisieren. Sie können unzählige verschiedene Kombinationen machen, um Ihr Schwein zum coolsten der Stadt zu machen. Vergessen Sie übrigens nicht, Ihr Haustierhuhn mit in die Schlacht zu nehmen, denn es hat einen wilden Schnabel. Bewegen und kämpfen – Pfeiltasten Schießen – Links-/Rechtspfeil drücken und gedrückt halten Bewegen und kämpfen – WASD Schießen – A/DB drücken und halten A/DBacon May Die wird von SnoutUp Games mit Sitz in Litauen erstellt. Vielleicht kennen Sie SnoutUp Games vom Schweine-Kämpfer Iron Snout

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Bacon May Die verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.