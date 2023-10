Iron Snout ist ein von SnoutUp entwickeltes Online-Kampfspiel, in dem Sie als Schwein spielen und gegen die Wölfe kämpfen müssen. Schlagen, treten und schlagen Sie sich durch Wellen von Wölfen und anderen Bösewichten. Weiche Äxten und anderen geworfenen Projektilen mit den Pfeiltasten aus. Spielen Sie Iron Snout, um diesen Wölfen zu zeigen, dass sie sich nicht mit Schweinen anlegen sollen. Sie und ein Freund können Iron Snout kostenlos im 2-Spieler-Wolfieball-Modus spielen, oder Sie können sich den Wölfen alleine im Classic- und Sudden-Death-Modus stellen. Dieses Jahr hat Iron Snout ein Weihnachts-Update mit dem wunderbaren Santa-Snoutfit. Außerdem können Sie Preise gewinnen, indem Sie Erfolge abschließen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu springen und Wölfe zu treffen. Achten Sie auf die Reihenfolge, in der Projektile und Feinde erscheinen. Sie können Ihre Statistiken in Iron Snout auf dem Haupttitelbildschirm überprüfen. Iron Snout bietet zwei Welten: Stadt und Wald, in denen sich die Feind- und Projektiltypen ändern. Iron Snout wird von SnoutUp Games mit Sitz in Litauen entwickelt. Vielleicht kennen Sie SnoutUp Games vom Schweine-Shooter Cave Blast, dem Prügelspiel Bacon May Die (ebenfalls mit Schweine-Thema), dem Schwertkampf-Schweinekämpfer Pork-Chopper und dem Ninja-Sprungspiel Ninja Shurican.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Iron Snout verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.