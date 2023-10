Bist du der nächste Shurican Ninja? Schlagen Sie sich Ihren Weg durch Hindernisse und mehr, um von Level zu Level, von Herausforderung zu Herausforderung oder durch den Endlosmodus voranzukommen. Bringen Sie Ihren Ninja durch dieses Flappy Bird-ähnliche Spiel in Sicherheit, um Punkte zu sammeln, die Sie gegen bessere Outfits und Waffen einlösen können. Achten Sie auf die feurigen Kanten. Sie sind genauso gefährlich wie die Hindernisse, denen Sie begegnen werden! Kontrollen: Maus-/Tastaturklick – Springen Über den Ersteller: Ninja Shurican wird von SnoutUp Games mit Sitz in Litauen entwickelt. Vielleicht kennen Sie SnoutUp Games vom Kung-Fu-Kampf gegen Iron Snout, dem Schweine-Shooter Cave Blast, dem Prügelspiel Bacon May Die (ebenfalls mit Schweine-Thema) und dem Schwertkampf-Schweineschlachter Pork-Chopper.

Website: poki.com

