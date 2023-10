Final Ninja ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. Sie sind Takeshi, ein Deserteur, der einst ein Krieger war, und Sie versuchen, Ihrem alten Leben zu entfliehen und Frieden zu finden. Ihr Ex-Chef Akuma macht Jagd auf Sie und versucht, Sie zu eliminieren. Benutze dein Ninja-Seil und deine Beweglichkeit, um deinen Ex-Chef zur Strecke zu bringen! Lernen Sie die Grundlagen und meistern Sie Ihre Ninja-Fähigkeiten in den 20 Leveln, die Final Ninja bietet. Springe, renne, schleiche, benutze Shuriken, Haken und vieles mehr! Sind Sie bereit für Ihre letzte Mission, Final Ninja? Bewegen – A/D oder Links-/Rechts-Pfeiltasten. Stealth – S- oder Ab-Pfeiltaste. Springen – W oder Auf-Pfeiltaste. Haken verwenden – (gedrückt halten) Linke Maustaste oder Finger. Final Ninja wurde von Nitrome erstellt als Flash-Spiel und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

