Final Ninja Zero ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. Es ist das Prequel zu Final-Ninja, das Sie auf Poki spielen können. In diesem Spiel übernehmen Sie die Rolle von Takeshi, dem gleichen Helden aus dem ersten Final Ninja-Spiel. Es findet vierzig Jahre vor den Ereignissen von Final Ninja statt. Erfahren Sie mehr über Takeshis Vergangenheit und beherrschen Sie gleichzeitig Ihre Ninja-Fähigkeiten. Es gibt 24 Level in Final Ninja Zero. Laufen, springen, schleichen, Shurikens, Haken und vieles mehr nutzen, um alle Level zu meistern! Bist du bereit, der ultimative Held in Final Ninja Zero zu sein? Bewegen – A/D oder Pfeiltasten nach links/rechts. Heimlichkeit – S oder Pfeil nach unten. Springen – W oder Pfeil nach oben. Haken verwenden – (gedrückt halten). Linke Maustaste oder Finger. Final Ninja Zero war Von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

