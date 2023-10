Hop Chop ist ein Sprung- und Ausweichspiel von SnoutUp Games. Steuern Sie Ihr Schweinchen und lassen Sie es so weit wie möglich springen, um Sterne zu sammeln und Punkte zu sammeln. Sobald Sie den Dreh raus haben, erhalten Sie genug Punkte, um verschiedene Snoutfits und verschiedene Waffen zu kaufen. Bahne dir deinen Weg durch das Spiel und versuche, einen Rekord aufzustellen! Springe und töte und weiche allem aus, was dir in den Weg kommt, indem du rechtzeitig mit der Maus klickst. Hop Chop wurde von SnoutUp Games entwickelt. Er ist auf unserer Plattform für Spiele wie Iron Snout, Bacon May Die und Cave Blast bekannt.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Hop Chop verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.