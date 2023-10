Card Hog ist ein Dungeon-Crawler-Kartenspiel von SnoutUp Games. Begeben Sie sich auf eine Reise durch endlose Dungeons, sammeln Sie Beute und kämpfen Sie rundenbasierte Schlachten gegen Dutzende einzigartige Feinde wie Schleime, Ritter, Zombies, Außerirdische und Vampire! Sie können den Deckaufbau nutzen, um den Spielfluss zu verändern und Ihre Überlebenschancen durch permanente Upgrades zu verbessern. Es gibt über hundert Karten voller humorvoller Interaktionen, cooler Power-Ups, spannender Bosskämpfe und vielem mehr zu entdecken! Machen Sie sich bereit, den Computer den ganzen Tag mit diesem Spiel zu belasten! Bewegen Sie Ihre Hog-Karte in Richtung der Karte, mit der Sie interagieren möchten. Bewegen Sie – Pfeiltasten, WASD oder tippen Sie auf den gewünschten Kartensteckplatz. Card Hog wurde von Snoutup Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen süßen Schweinespiele auf Poki: Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom und Ninja Shurican

