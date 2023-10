Schau, deine Beute! ist ein Kartenspiel, das Dungeon-Crawler- und Rollenspielelemente vereint. Sie beginnen mit der Karte Ihres Helden, die seine Angriffs- und Verteidigungskräfte anzeigt. Rund um Ihre Karte erhalten Sie außerdem ein Deck, das Ihre Begegnungen in dem mysteriösen Dungeon voller Magie, Erfahrung, Belohnungen und Gefahren zufällig anordnet. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Heldenkarte nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen. Welche Karte auch immer Ihr Held durchläuft, er wird mit ihr interagieren oder kämpfen. Achten Sie auf Ihre Gesundheitspunkte, damit Sie nicht durch einen der starken Bosse im Spiel sterben. Gehen Sie durch Dungeons, schließen Sie Truhen auf, trinken Sie Elixier, sammeln Sie Münzen, werfen Sie Feuerbälle, vermeiden Sie Gift- und Stachelfallen und besiegen Sie Bosse. Mit jedem Boss, den du besiegst, hast du die Chance, deinen Helden zu verbessern, wenn du stärker wirst. Beginnen Sie mit der Erkundung der gefährlichen Dungeons und werden Sie zum ultimativen Dungeon-Meister in Look, Your Loot! Bewegen Sie sich – WASD oder Pfeiltasten (auf dem Touchscreen wischen). Sie haben 11 Helden mit unterschiedlichen Taktiken, um so viel Beute wie möglich zu erreichen. Sie sind Ritter, Magier, Paladin, Dieb, Ruiner, Dunkler Druide, Sir Lancelot, Berserker, Assassine, Seuchendoktor und Bogenschütze. Schauen Sie, Ihre Beute! wird von Dragosha erstellt. Spielen Sie ihr anderes 3D-Action-Rollenspiel auf Poki: Foggy Fox. Sie können Look, Your Loot! spielen. kostenlos auf Poki.Look, Your Loot! kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

