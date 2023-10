Fantasy Merger ist ein Managementspiel, das die unterhaltsamen Teile von Fantasy-Rollenspielen und Sammelkarten-Kampfspielen in einem bezaubernden Paket vereint. Ihr Ziel ist es, Ihre Heldenkarte zu schützen, sie zu stärken und alle Ihre Feinde zu töten und zu plündern. Tippen Sie wiederholt auf Ihre Karte, um Ihre Angriffe zu verstärken. Ziehen Sie identische Schwerter und Tränke per Drag-and-Drop unter Ihre Karte, um sie zu einer stärkeren, weiterentwickelten Version zusammenzuführen. Deine Kraft erhöht sich, wenn du Gegenstände zusammenführst und Feinde besiegst. Besuchen Sie den Laden regelmäßig, damit Sie keine Chance verpassen, stärker zu werden! Bist du bereit, der tapferste Held zu sein, den dieses Kind je gesehen hat? Tippe wiederholt auf deine Karte, um deinen Angriff zu beschleunigen. Ziehen Sie identische Schwerter und Tränke per Drag-and-Drop, um sie zu einer stärkeren, weiterentwickelten Version zusammenzuführen. Fantasy Merger wurde von Dedra Games erstellt. Sie haben einen weiteren Speedrun-Plattformer auf Poki: OvO Dimensions. Sie können Fantasy Merger kostenlos auf Poki spielen. Fantasy Merger kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fantasy Merger verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.