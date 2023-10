Apple Knight: Fight ist ein 2-Spieler-Action-Plattformspiel, in dem Sie in einer Multiplattform-Arena voller einzigartiger Waffen gegen einen anderen Ritter kämpfen. Sie können den Einzelspielermodus spielen, um gegen die KI zu kämpfen, oder den Spieler-gegen-Spieler-Modus, wenn Sie Lust auf ein Match mit einem Kumpel haben. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Gesundheitsleiste Ihres Feindes mit allen erforderlichen Mitteln zu erschöpfen. Triff die Kanone zum richtigen Zeitpunkt, um sie gegen deinen Feind abzufeuern und ihm großen Schaden zuzufügen. Wenn Sie Fernkampf und Projektile nicht mögen, können Sie direkt zum Nahkampf übergehen und mit Ihrem treuen Schwert angreifen oder die vom Zauberer fallengelassene Beute einsammeln und versuchen, sie einzusetzen. Bist du bereit, jeden Ritter, dem du gegenüberstehst, mit Kanonen, Schwertern, Sprengstoff, speziellen Power-Ups und vor allem Äpfeln zu bekämpfen? Apple Knight: Fight wurde von Limitless LLC entwickelt. Spielen Sie ihre anderen Abenteuerspiele auf Poki: Apple Knight, Apple Knight: Mini Dungeons und Viking Village. Sie können Apple Knight: Fight kostenlos auf Poki spielen. Apple Knight: Fight kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Apple Knight: Fight verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.