Bearsus ist ein Actionspiel, in dem du als Schlägerbär in verschiedenen Kampfarenen gegen andere Bären antrittst. Kämpfen Sie mit Leichtigkeit dank der klassischen, unerträglich einfachen Zwei-Tasten-Steuerung! Wählen Sie aus 8 spielbaren Wrestling-Bären mit kombinierbaren Bewegungen, damit Sie Ihren eigenen, einzigartigen Stil entwickeln können. Schärfen Sie Ihre Krallen und springen Sie in den Arcade-Modus, in dem Sie gegen 5 Grizzlybären spielen und neue Kämpfer und farbige Pfoten freischalten. Sie können auch im 2-Spieler-Modus gegen einen Furrend spielen. Wenn Sie eine noch größere Herausforderung suchen, können Sie auch den Endlosmodus ausprobieren, bei dem Ihre Gesundheit aus der vorherigen Runde übernommen wird. Bist du stark genug, um mit deinen Bärenhänden zum Champion des Waldes zu werden? Bearsus wird 2022 von ARF Games entwickelt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Bearsus kostenlos auf Poki spielen. Bearsus ist auf Ihrem Computer und Mobilgerät spielbar Geräte wie Telefone und Tablets.

Website: poki.com

