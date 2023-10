Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, als Zehn-Punkt-Bock oder schnelles Reh durch den Wald zu wandern? Zeigen Sie Ihr Geweih im Deer Simulator, einem Spiel, in dem Sie als Hirsch durch die Welt wandeln. Leider müssen Sie sich vor Bären, Wölfen und Jägern in Acht nehmen, aber Sie können auch einen Partner finden, eine Kitzfamilie gründen und den Wald für Ihren Nachwuchs schön machen. Stärken Sie sich und Ihre Familie durch den Verzehr grüner Blätter. In der realen Welt gibt es über 60 Hirscharten, von denen mehrere in diesem Spiel vertreten sind. Schließe wilde Herausforderungen ab, um Münzen für Anpassungen zu verdienen. Machen Sie Ihr Reh mit einzigartigen Markierungen so hübsch, wie Sie es möchten.

Website: poki.com

