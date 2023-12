Idle Zoo Safari Rescue ist ein Idle-Spiel, in dem Sie Ihren eigenen Zoo voller faszinierender Safari-Tiere verwalten können! Beginnen Sie mit einem Elefanten und schalten Sie eine Vielzahl von Tieren frei, darunter Papageien, Wölfe, Bären und andere unglaubliche Überraschungen aus den geheimnisvollen afrikanischen Safaris. Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihrer Tiere und sorgen Sie dafür, dass sie gut ernährt werden. Je mehr Sie investieren, desto mehr verdienen Sie! Wissen Sie, was das Beste ist? Sie können sogar Ihre Tiere freilassen, um mehr grüne Kräfte zu erhalten und so noch mehr Upgrades freizuschalten! Sind Sie bereit, in die wilde Welt der Safaris einzutauchen?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Idle Zoo Safari Rescue verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.