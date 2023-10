Rodeo Stampede Tundra ist die verschneite und arktische Welt des berühmten Rodeo Stampede Sky Zoo Safari-Spiels von Featherweight. Rodeo Stampede Tundra ist bereit für Sie, ein paar wilde Tiere zu zähmen. Schnappen Sie sich Ihr Lasso und springen Sie in dieser wilden Tundra von Pinguinen, Robben, Eisbären und mehr ab. Halten Sie sich gut fest, damit Sie nicht abgeworfen werden! Bleiben Sie lange genug bei Ihrem Fang und Sie werden vielleicht neue tierische Freunde finden. Bringen Sie sie in Ihren Zoo und verdienen Sie Geld! Spielen Sie Rodeo Stampede Tundra auf Poki, um die Tundra zu erkunden und alle Arten arktischer Kreaturen zu entdecken. Natürlich haben wir auch Rodeo Stampede und Rodeo Stampede Mountains für Sie! Rodeo Stampede wird von Featherweight mit Sitz in Sydney, Australien, entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Rodeo Stampede und Skiing Yeti Mountain. Rodeo Stampede gehört neben Spielen wie Subway Surfers und Bullet-Force-Multiplayer zu den beliebtesten Spielen auf Poki.

Website: poki.com

