Subway Surfers ist ein klassisches Endlosläuferspiel. Sie spielen als Jake, der durch die U-Bahn surft und versucht, dem mürrischen Inspektor und seinem Hund zu entkommen. In diesem endlosen Laufspiel müssen Sie Zügen, Straßenbahnen, Hindernissen und vielem mehr ausweichen, um so weit wie möglich zu kommen. Sammle Münzen, um Power-Ups und Spezialausrüstung freizuschalten, die dir helfen, in Subway Surfers jedes Mal weiterzukommen. Darüber hinaus können Münzen verwendet werden, um verschiedene Charaktere und Spielbretter freizuschalten. Mit Ihren Schlüsseln können Sie die Charaktere anpassen und Ihre Hoverboards mit besonderen Kräften aufrüsten. Vergessen Sie nicht, die Auszeichnungen zu erfüllen, da Sie dort Schlüssel erhalten. In „MyTour“ können Sie Belohnungen sammeln, indem Sie die täglichen Wortsuchen abschließen. Dort finden Sie auch Missionen. Subway Surfers wurde 2012 von Kiloo und Sybo entwickelt. Und bis heute ist es eines der beliebtesten Online-Spiele! Subway Surfers wurde auf HTML5 umgestellt, sodass Sie das Spiel jetzt auf Ihrem Mobiltelefon und Tablet online in Ihrem Browser exklusiv auf Poki spielen können . Darüber hinaus können Sie Subway Surfers weiterhin auf Ihrem PC spielen. Sie können das Spiel kostenlos spielen, ohne es herunterzuladen. Wenn Sie an Spielen interessiert sind, die Subway Surfers ähneln, werfen Sie einen Blick auf unsere Laufspiele. Viel Spaß beim Surfen hier auf Poki! Die Subway Surfers World Tour geht in Singapur weiter! Bestaunen Sie die wunderschönen Gardens by the Bay, surfen Sie durch die prächtige Merlion-Statue im Park in der Nähe des geschäftigen Geschäftsviertels, atmen Sie tief durch, während Sie durch die wunderschöne Natur im Botanischen Garten fliegen, während in der Ferne der Singapore Flyer über Ihnen thront. Sie spielen dieses Spiel auf Poki mit Ihrer Tastatur: Ja! Sie können das Spiel kostenlos in Ihrem Browser spielen, ohne das Spiel herunterladen zu müssen. Spielen Sie Subway Surfers mit Ihrer Tastatur und Maus. Sie können sogar auf den Vollbildmodus auf Ihrem PC zugreifen. Subway Surfers wird von Kiloo und Sybo mit Sitz in Dänemark entwickelt. Laut Sybo Games (2021) erreichte Subway Surfers einen Rekord von 1,8 Milliarden Downloads.

