Serious Scramblers ist ein Plattformspiel, in dem Sie einen Charakter steuern, der eine gefährliche Plattform hinabsteigt. Haben Sie den Mut, in eine dunkle Grube zu fallen, in der es nur so von Hindernissen und Monstern wimmelt? Sie müssen lediglich nach links oder rechts gehen, um auf eine Plattform zu fallen. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn auf einigen Plattformen befinden sich Stacheln, gefährliche Kreaturen und andere Fallen. Sie haben auch die Möglichkeit, auf der einen Seite durchzugehen und auf der anderen wieder herauszukommen. Nutzen Sie diese Gabe und planen Sie Ihren nächsten Schritt, bevor Sie blind in die Grube springen. Es gibt verschiedene neue Charaktere, die Sie mit den Münzen, die Sie bei Ihren Läufen sammeln, freischalten können. Tauchen Sie tief in die Tiefen der Grube ein und finden Sie den Boss, der in der Tiefe lauert! Spielen Sie ein paar Serious Scramblers nicht? Bewegen – Links/Rechts oder A/D. Serious Scramblers wurde von Chinykian erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Train-Top Mania. Sie können Serious Scramblers kostenlos auf Poki spielen. Serious Scramblers kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

