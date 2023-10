Klung ist ein Arcade-Spiel, bei dem Sie einen würfelförmigen Charakter mithilfe seiner klebrigen Gliedmaßen durch Level voller Hindernisse führen müssen. Wenn Sie Spiderman geliebt haben, können Sie in diesem Spiel die süßeste und wendigste Version davon sein. Springe, schwinge, drehe und besteige alle Level voller Stacheln wie eine absolute Legende. Wissen Sie, wie man sagt: „Die Wände haben Ohren“? Hier haben die Wände Persönlichkeit! Sie werden bemerken, dass sie zwinkern und Ihnen etwas Liebe zeigen, während Sie sich auf sie stützen, um Unterstützung zu erhalten. Also machen Sie weiter und schwingen Sie weiter wie ein Boss! Vergessen Sie nicht, Ihren Highscore mit Ihren Freunden zu teilen, um ihnen zu zeigen, dass Sie überholen können! Halten Sie die linke Maustaste oder den Finger gedrückt, um auf einer Oberfläche zu bleiben. Lassen Sie es los, um loszulassen. Spülen und zügig wiederholen, um schnell voranzukommen. Wenn Sie schneller vorankommen möchten, lassen Sie die Oberfläche so schnell wie möglich los und bleiben Sie schnell bei der nächsten. Klung wird von havana24 erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Klung kostenlos auf Poki spielen. Klung ist auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets spielbar.

