Jump and Hover ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie einen Würfelcharakter steuern, der mit Hindernissen und Stacheln gefüllte Levels abschließen muss, ohne zu sterben. Das Spiel ist ziemlich selbsterklärend: Sie müssen springen und schweben, um die gefährlichen Level zu überwinden. Kontrolliere und time die Sprünge mit Bedacht, um über Wasser zu bleiben. Ihr Schwebetimer läuft fast sofort ab, also verschwenden Sie keine Sekunde in der Luft und überlegen Sie sich vorher, auf welche Plattform Sie springen möchten. In den Ebenen sind Batterien verstreut. Mit diesen Batterien können Sie Ihren Schwebebalken in der Luft aufladen. Vergessen Sie nicht, dass das Berühren des Bodens dasselbe bewirkt! Probieren Sie es einfach aus. Können Sie durch Springen und Schweben den Sieg erringen? Jump and Hover wurde von Robert Alvarez entwickelt. Sie haben andere Denkspiele auf Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer und Resizer

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jump and Hover verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.