Hop Warp ist ein Denkspiel, bei dem Sie Hindernisse überwinden und Sterne sammeln, um das Level zu beenden. Sie haben die Möglichkeit, sich an eine beliebige Stelle im Spiel zu teleportieren, können Ihre Kraft jedoch nur begrenzt oft nutzen. Um dieses Spiel zu gewinnen, müssen Sie über Ihre Bewegungen nachdenken, bevor Sie handeln, und alle im Level verstreuten Sterne einsammeln. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht weiterkommen – Sie können jederzeit einen Hinweis verwenden, der Ihnen die Reihenfolge der Sterne anzeigt, die Sie einsammeln müssen. Es gibt viele unterhaltsame Levels und clever gestaltete Rätsel, die einem Kopfzerbrechen bereiten. Achten Sie auf rote Bereiche, in denen Sie Ihre Kraft nicht nutzen können! Kannst du jedes Level in Hop Warp abschließen? Hop Warp wurde von Robert Alvarez erstellt. Sie haben andere Denkspiele auf Poki: Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer und Resizer Sie können Hop Warp kostenlos auf Poki spielen. Hop Warp kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

