Teleport Jumper ist ein 2D-Puzzle-Plattformspiel von Robert Alvarez. Verwenden Sie einen Teleporter mit kurzer Reichweite, um Hindernisse zu umgehen und in jedem Level den Ausgang zu erreichen. Öffnen Sie mit der Teleportationstaste eine neue Box, in der Sie steuern können, wo Sie wieder erscheinen. Vereinbaren Sie genau den Ort, an den Sie sich teleportieren möchten, und wählen Sie Ihre Schritte sorgfältig aus, um das Level durch das Portal abzuschließen. Vergessen Sie nicht, Teleport Jumper mit Ihren Freunden zu teilen! Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Teleportieren – X, J oder Leertaste. Teleportieren abbrechen – C oder K. Zurücksetzen – RZurück – Esc oder B. Teleport Jumper wurde von Robert Alvarez erstellt. Sie haben andere Spiele auf Poki: Block Toggle, Isotiles, Chessformer und Resizer

Website: poki.com

