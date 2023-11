Wall of Doom ist ein Arcade-Spiel, in dem Sie rennen, ausweichen und sich Ihren Weg durch die Wände bahnen müssen, die auf Sie zukommen! Stellen Sie sicher, dass Sie an der richtigen Stelle sind, sonst ist das Spiel vorbei. Sammle Münzen in den Levels, um schneller zu werden und höhere Punkte zu erzielen! Wie weit schaffst du es, ohne von der Wall of Doom getroffen zu werden?

Website: poki.com

