Stickman Escape ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie zwei Strichmännchen-Freunde steuern, die versuchen, aus der Einrichtung zu fliehen, in der sie eingesperrt sind. Sie müssen lediglich die blaue Person steuern und den blauen Schlüssel einsammeln und die rote Person übernehmen und sich die rote Person schnappen Schlüssel. Ganz einfach, oder? Nun, es ist schwieriger als Sie denken. Es gibt Sicherheitspersonal, Kameras, Drohnen, Laser, Säurefässer, in die man fallen kann, und vieles mehr. Es gibt auch andere Gefangene, die Sie retten und deren Kostüme Sie freischalten können. Tatsächlich können Sie eine Vielzahl von Skins und Zubehör freischalten, um das Spiel frisch zu halten. Vergessen Sie nicht, das Lucky Wheel zu besuchen, um sich dabei etwas Gratisgeld zu verdienen. Wir wissen, dass Sie über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um zu entkommen. Go!Move – WASD oder PfeiltastenInteragieren/Verwenden – GCharakter wechseln – FZoom out – ZPause – ESCStickman Escape wurde von PEGASUS erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Stickman Go! Sie können Stickman Escape kostenlos auf Poki spielen. Stickman Escape kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

