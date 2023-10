Marble Run 2D ist ein Streckendesign-Spiel, das Ihrer Fantasie freien Lauf lässt. Ordnen Sie verschiedene Arten von Blöcken und Ebenen neu an, um eine Oberfläche zu schaffen, über die Ihre Murmel laufen kann. Bei der Gestaltung Ihrer Traumbauten sind Sie völlig frei, denn hier sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Wer hätte gedacht, dass Physik so viel Spaß machen würde? Marble Run 2D macht so süchtig, dass Sie garantiert die Murmeln verlieren werden! Bauen/Navigieren – Übersicht mit der linken Maustaste – Zoom mit der rechten Maustaste – ScrollenMarble Run 2D wurde von Patyuk Games erstellt. Schauen Sie sich ihr anderes Spiel Marble Run auf Poki an!

Website: poki.com

