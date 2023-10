Skiing Fred ist ein verschneites, chaotisches Sportspiel, das von Dedalord, den Machern von Running Fred und Super Falling Fred, entwickelt wurde! In dieser Folge der Fred-Spieleserie geht Fred auf die Piste, um Wintersportspaß zu haben. Snowboarden Sie durch eine bergige Welt und achten Sie auf Fallen, die auf Fred warten, während er dem Sensenmann entkommt! Spielen Sie Skiing Fred auf Poki und verdienen Sie zusätzliche Punkte, während Sie gefährlich an Pinguinen, Meteoren und mehr vorbeigleiten. Schalte neue Ausrüstung frei, damit Fred weiterhin stilvoll Ski fährt. Mit mehreren Spielebenen/-modi bietet Skiing Fred jede Menge Spaß für jeden! Leertaste – Sprung-/Turbogeschwindigkeit, Pfeiltasten – Bewegen. Skiing Fred wurde von Dedalord mit Sitz in Argentinien entwickelt. Sie sind die Schöpfer der Fred-Serie, darunter Running Fred, Super Falling Fred und mehr.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Skiing Fred verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.