Day of Meat ist ein Idle-Tower-Defense-Spiel von Lampogolovii. Ein mysteriöser Komet hat gerade den Planeten getroffen und zufällig sind blutrünstige Monster aufgetaucht. Also rüsten Sie sich und machen Sie sich bereit, sich vor den Wellen gruseliger Monster zu schützen, die Sie angreifen. Unser Held kümmert sich um das Schießen, während Sie die Verteidigung verwalten. Entdecken und verbessern Sie neue Waffen, Einrichtungen, Projektile, Gesundheitsregeneration, überraschende einzigartige Kräfte und vieles mehr! Achten Sie darauf, dass die Upgrades, die Sie im Labor anwenden, dauerhaft sind. Profi-Tipp: Sie können den Schalter oben links verwenden, um das Spiel zu beschleunigen! Die Welt braucht dich, also mach dich bereit für die Erforschung und Säuberung! Klicke oder tippe unten auf deinem Bildschirm auf ein Upgrade, um es zu erforschen. Wenn die Schaltfläche grün ist, verfügen Sie über ausreichende Mittel für die Recherche. Wenn es rot ist, müssen Sie noch etwas sparen. Das Spiel übernimmt das Schießen für Sie. Day of Meat wurde von Lampogolovii erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

