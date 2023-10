Day of Meat: Radiation ist ein müßiges Tower-Defense-Spiel, bei dem es darum geht, in einer postapokalyptischen Einöde am Leben zu bleiben. Nachdem der Planet durch ein Weltuntergangsereignis zerstört wurde, beginnen radioaktive Monster, Chaos anzurichten. Es ist Ihre Pflicht, sich und Ihre Basis vor den Wellen gruseliger Monster zu schützen, die Sie angreifen. Ihre Basis schießt automatisch auf jeden Feind, aber Ihre Aufgabe ist es, die Basis effizient zu erforschen und zu verbessern, ohne von Horden überwältigt zu werden. Entdecken und verbessern Sie neue Waffen, Einrichtungen, Projektile, Gesundheitsregeneration, überraschende einzigartige Kräfte und vieles mehr! Achten Sie darauf, dass die Upgrades, die Sie im Labor anwenden, dauerhaft sind. Achten Sie also auf ein gutes Gleichgewicht zwischen Echtzeitforschung und Labor-Upgrades und stellen Sie sicher, dass Sie das Spiel bei Bedarf beschleunigen. Vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen, um zu sehen, wer länger am Leben bleiben kann! Klicken oder tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf ein Upgrade. Wenn die Schaltfläche grün ist, verfügen Sie über ausreichende Mittel für die Recherche. Wenn es rot ist, müssen Sie etwas mehr sparen. Day of Meat wurde von Lampogolovii kreiert. Spielen Sie ihr anderes Idle-Shooter-Spiel auf Poki: Day of Meat! Sie können Day of Meat: Radiation kostenlos auf Poki spielen. Day of Meat: Radiation kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

