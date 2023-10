Spielen Sie State of Survival: The Zombie Apocalypse kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Sechs lange Monate sind seit dem Beginn der Zombie-Apokalypse vergangen, die den Zivilisationen der Menschheit ein Ende bereitete. Jetzt können nur Sie und eine Gruppe Ihrer engsten Freunde gegen die endlosen Horden untoter Monster kämpfen, die die Straßen dieser Stadt bevölkern. Bauen Sie in diesem Strategie-Überlebensspiel für Android die Verteidigungsanlagen Ihrer Stadt gegen die Zombie-Armeen auf und halten Sie Ihr Volk am Leben.

