Spielen Sie Arknights kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Arknights ist das Strategiespiel von Yostar, in dem Sie den Kampf gegen einen gefährlichen Virus anführen, der die Welt erobert hat. Arbeiten Sie Seite an Seite mit der engagierten Amiya, um Operatoren zu rekrutieren und auszubilden, und setzen Sie sie dann auf Missionen auf der ganzen Welt ein. Verteidige die Unschuldigen und vernichte jeden, der dir im Weg steht! Das Schicksal der Insel Rhodos liegt in Ihren Händen. Wählen Sie für jeden Job die richtigen Operator aus und stellen Sie dann eine erfolgreiche Strategie zusammen, um Ihre Feinde in Rekordzeit zu besiegen. Hunderte von Operatoren stehen Schlange, um sich Ihrem Team anzuschließen. Alle sind bereit und willens, alles Notwendige zu tun, um Rhodos Island zu schützen. Kombinieren Sie sie für grenzenlose Vielfalt und Möglichkeiten!

