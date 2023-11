Töte rivalisierende Armeen in Lordz.io! Rekrutieren Sie Soldaten, Bogenschützen und Barbaren für Ihre wachsende Crew. In Lordzio können Drachen dich vor Scharen von Angreifern schützen. Töte Einheiten in der Nähe und sammle Edelsteine ​​auf dem Schlachtfeld. In Lordz io: Online Medieval Warfare könnten Sie der König werden! Spielen Sie Wettkämpfe online gegen andere Spieler und mit Freunden. Rekrutieren Sie Ritter, Soldaten, Bogenschützen, Magier, Barbaren und sogar Drachen in Ihrer riesigen Armee und betreten Sie dann das Schlachtfeld, um gegen bis zu 20 echte Spieler weltweit zu kämpfen. Stellen Sie eine riesige Armee zusammen, beschützen Sie Ihren Herrn, werden Sie reich, arbeiten Sie an Upgrades, treten Sie Teams bei, schalten Sie Skins frei und vieles mehr! Rekrutieren Sie 7 einzigartige Truppentypen, darunter: Ritter, Bogenschützen, Magier, Barbaren und Drachen. Wählen Sie die beste Strategie und Taktik, um andere Spieler zu besiegen. Teilen Sie Ihre Armee strategisch auf, um schneller voranzukommen oder andere Lordz zu besiegen.Lordz.io wurde von Spinbot erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Lordz.io kostenlos auf Poki spielen: Lordz.io

Website: lordz.io

