Army Warfare ist ein 3D-Kampfspiel, das ein Deckbausystem nutzt. Sammle Militäreinheitskarten und setze sie in verschiedenen Arenen ein, um deine feindlichen Stützpunkte zu zerstören. Das Gewinnen von Schlachten hilft Ihnen, voranzukommen und neue Einheitenkarten und Angriffe freizuschalten, sodass Sie Ihre Sammlung erweitern können. Ordnen Sie Decks an, entwickeln Sie Taktiken, planen Sie Bewegungen, kontrollieren Sie eine mächtige Armee von Elitesoldaten und setzen Sie Truppen ein, um die feindlichen Verteidigungstürme ein für alle Mal niederzureißen. Sind Sie bereit, an diesem intensiven Schlachtfeld teilzunehmen? Karte verwenden – Linke Maustaste. Kamera bewegen – Linke Maustaste, WASD oder Pfeiltasten. Zoom – Maus scrollen. Army Warfare wurde von Barnzmu erstellt. Spielen Sie ihre anderen Sportspiele auf Poki: Super Star Car, Super MX – The Champion und Super Bike the Champion. Sie können Army Warfare kostenlos auf Poki spielen. Army Warfare ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

