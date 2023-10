Like a King ist ein Tower-Defense- und Deckbuilding-Spiel von LAK Games. Du bist ein König, der gegen andere Könige kämpfen muss, indem er die Einheiten in deiner Kartensammlung nutzt und kombiniert. Jede Karte ist eine einzigartige Einheit, die Sie auf dem Schlachtfeld verwenden können. Einige von ihnen greifen den Feind an, andere schürfen Gold und stellen sogar Fallen für die feindliche Einheit auf. Schließe Quests ab, baue ein starkes Deck und entwickle vor allem kluge Strategien, um der einzig wahre König zu sein! Tippe auf das leere Feld, um eine Einheit zu erzeugen. Zeichnen Sie eine Linie von der Einheit zur feindlichen Einheit, die Sie angreifen möchten. Überarbeiten Sie Ihre Taktik und zerstören Sie alle feindlichen Einheiten, bevor Ihre Einheiten zerstört werden. „Like a King“ wurde von LAK Games erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Panda: Bubble Shooter

Website: poki.com

