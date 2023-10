Spielen Sie My Singing Monsters kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. My Singing Monsters ist das Musikspiel von Big Blue Bubble, bei dem Spieler lustige, musikalische Monster füttern und pflegen müssen! Bereiten Sie sich auf ein Monster-Aufzucht-Abenteuer vor, wie Sie es noch nie zuvor erlebt haben. Willkommen auf einer magischen Insel, die von magischen Musikmonstern bewohnt wird. Diese singenden Monster werden Sie dazu bringen, mit den Füßen zu wippen und sich im Rhythmus zu wiegen. Sammle und erziehe deine eigene Familie singender Monster. Entwerfen und modernisieren Sie ein komfortables Inselhaus für Sie alle. Dann begeben Sie sich auf eine musikalische Reise in die wilde Welt von Singing Monster! Dekorieren und renovieren Sie diese tropische Insel, während Sie zu einem hypnotischen, fröhlichen Rhythmus tanzen. Triff eine große Auswahl an bezaubernden und amüsanten Monstern, die du sammeln und aufleveln kannst. Treffen Sie sich und tauschen Sie Tipps mit anderen Singing Monsters-Spielern aus der ganzen Welt aus!

Website: now.gg

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit My Singing Monsters verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.