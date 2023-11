My Perfect Wedding ist ein Ankleidespiel von Idea Studios. Begleiten Sie dieses junge Paar und helfen Sie ihm, die Hochzeit seiner Träume zu organisieren. Stellen Sie sicher, dass Make-up, Frisur und Outfit perfekt sind, dekorieren Sie die köstliche Torte für das Bankett und den Veranstaltungsort ... Und haben Sie Spaß am Hochzeitstag! Benutzen Sie den Mauszeiger zum Auswählen. „My Perfect Wedding“ wurde von Idea Studios erstellt. Spielen Sie einige andere ihrer Spiele wie Just Married! Home Deco oder Ollie geht zur Schule auf Poki!

Website: poki.com

