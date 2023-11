Princesses Emergency Room ist ein Ankleidespiel von Idea Studios. Treten Sie dem Ärzteteam des Krankenhauses bei und helfen Sie all diesen Prinzessinnen bei ihren Notfällen! Ein ungeschickter Sturz, eine Erkältung... Dies ist die Chance, Ihr Können unter Beweis zu stellen! Sorgen Sie dafür, dass die Prinzessinnen ein tolles Makeover bekommen und das Krankenhaus besser aussehen als je zuvor! Benutzen Sie den Mauszeiger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Princesses Emergency Room wurde von Idea Studio erstellt. Spielen Sie einige ihrer anderen Spiele kostenlos auf Poki: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, Meine perfekte Hochzeit, Einhörner-Geburtstagsüberraschung, Ellie und Ben: Date Night, Mirunas Abenteuer: Filter Mania, Promi-BFFs-Festivalspaß, Ellies Überraschungs-Geburtstagsparty, Von der Prinzessin zum Influencer, Love Finder-Profil, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio und Your Love Calculator Princess Emergency Room können beide auf Ihrem Desktop gespielt werden und auf Ihrem Mobiltelefon auf Poki kostenlos: Princesses Emergency Room

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Princesses Emergency Room verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.