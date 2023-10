Ellie's Surprise Birthday Party ist ein lässiges Ankleidespiel von Idea Studios. Ellies Geburtstag steht vor der Tür und ihre Freunde haben beschlossen, ihr eine tolle Überraschungsparty zu veranstalten. Als beliebtestes Mädchen der Stadt hast du die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass deine Freunde schön aussehen, nachdem du mit deinem eigenen Make-up und deiner Kleidung fertig bist. Sie müssen auch die richtigen Geschenke auswählen, um den heutigen Abend zum schönsten Abend in Ellies Leben zu machen. Kommen Sie und zeigen Sie, was für ein guter Freund Sie sind! Wählen Sie mit der linken Maustaste Frisuren und Kleidungsstücke aus. „Ellie's Surprise Birthday Party“ wurde von Idea Studios erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Ellie und Ben: Date Night, Celebrity BFFs Festival Fun, Just Married! Home Deco, Love Finder-Profil und Von der Prinzessin zur Influencerin.

