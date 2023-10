Miruna’s Adventure: Filter Mania ist ein von Idea Studios entwickeltes Ankleidespiel. In diesem Spiel hilfst du der Social-Media-Liebhaberin Miruna dabei, ihre Social-Media-Follower mit einer neuen Auswahl an Fotofiltern zu unterhalten. Aber helfen Sie ihr zunächst, indem Sie ihr Gesicht in Ordnung bringen, ihr Haar bürsten, ihr Make-up auftragen und ihr tägliches Outfit entwerfen. Sobald Miruna vorzeigbar aussieht, entdecken Sie alle neuen Filter nach Herzenslust! Benutzen Sie die linke Maustaste, um Frisuren und Kleidungsstücke auszuwählen. Miruna's Adventure: Filter Mania wurde von Idea Studios erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Princess Tomboy Street Art, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Heimdeko, von der Prinzessin bis zur Influencerin und der besten Freundin von Prominenten. Festivalspaß.

