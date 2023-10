Your Love Calculator ist ein lässiges Liebestesterspiel von Idea Studios. Geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihres Schwarms ein, um zu sehen, ob sie zu Ihnen passen. Erstellen Sie anhand der Ergebnisse Ihren eigenen Avatar und kleiden Sie sich für die Veranstaltung, an der Sie teilnehmen werden, angemessen. Treffen Sie entweder neue Liebesinteressen, um Ihren inkompatiblen Schwarm zu vergessen, oder punkten Sie mit einem guten Ergebnis und heiraten Sie. Und wenn niemand der Richtige für Sie ist, können Sie trotzdem einen schönen Abend mit Ihren Freunden genießen. Probieren Sie es aus, die Liebe Ihres Lebens wartet auf Sie! Benutzen Sie den Mauszeiger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Ihr Liebesrechner wurde von Idea Studios erstellt. Poki hat andere ähnliche Spiele von ihnen: Photogram Lovers Surprise und Just Married! Wohndeko!

Website: poki.com

