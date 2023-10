Betreten Sie die Welt von My Talking Tom Friends und treffen Sie Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben und Becca. Dieses von Outfit7 Limited entwickelte Gelegenheitsspiel eignet sich perfekt zum Spielen und Lernen für junge Spieler. Kümmere dich um Tom und seine Freunde, erlebe lustige Abenteuer und hilf ihnen bei den alltäglichen Dingen. Gehen Sie mit Tom und seinen Freunden nach draußen zum Spielen, bringen Sie sie zur Schule, helfen Sie ihnen beim Essen und legen Sie sie schlafen. Alles an einem Arbeitstag. Um My Talking Tom Friends online im Webbrowser abzuspielen, tippen Sie unten auf die Wiedergabeschaltfläche. Beginnen Sie mit now.gg kostenlos online zu spielen. Benötigt wird lediglich ein Webbrowser auf einem PC oder Mobilgerät. Die Spiele können kostenlos gespielt werden und es sind keine Downloads erforderlich.

