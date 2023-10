Kate's Cooking Party ist ein Restaurant-Management-Spiel, in dem Sie als Kellner arbeiten und Ihre Aufgabe darin besteht, dem Restaurant Geld zu verdienen und gleichzeitig die Kunden zufrieden zu stellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Gruppe von Kunden, die in der Schlange nach draußen warten, an einen Tisch zu ziehen. Sie werden Sie anrufen, um ihre Bestellung aufzugeben, sobald sie sich entschieden haben, was sie essen möchten. Sie müssen mit ihnen interagieren, ihre Bestellung entgegennehmen und diese Bestellung dann an den Restaurantmanager weitergeben, der die Köche benachrichtigt. Sammeln Sie jede einzelne ihrer Anfragen und übermitteln Sie sie ihnen rechtzeitig, sonst werden sie wütend und verschwenden die Trinkgelder. Sie werden neue Gerichte, neue Stationen, neue Kollegen und mehr freischalten, während Sie weiterhin zufriedene Kunden bedienen. Teilen Sie Kates Kochparty mit Ihren Freunden und finden Sie heraus, wer als Kellner mehr Geld verdienen kann! Interagieren Sie mit Kunden, um ihre Bestellung entgegenzunehmen und sie dem Restaurantmanager zu übergeben. Sammeln Sie Lebensmittel und liefern Sie sie rechtzeitig an den Tisch. Kate's Cooking Party wurde von ANV Games erstellt. Auf Poki gibt es weitere Casual-Puzzlespiele: Z-Raid, Ocean und Laborer 2. Sie können Kate's Cooking Party kostenlos auf Poki spielen. Kate's Cooking Party kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

