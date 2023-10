Servieren Sie hungrigen Kunden Mahlzeiten in Papa’s Pastaria in Portellini! Ihr Ziel ist es, genug Geld zu sparen, um an einer besonderen Hochzeit teilzunehmen. Sie können Kundenbestellungen entgegennehmen, einzigartige Nudelgerichte zubereiten und jede Transaktion abschließen. Bemühen Sie sich, Ihre Kunden glücklich zu machen!

Website: poki.com

