MSN Games (auch bekannt als Zone.com – früher bekannt als The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone und MSN Games by Zone.com) ist eine Casual-Gaming-Website mit Einzelspieler-, Mehrspieler-, PC-Download- und Social-Media-Funktionen Casino-Videospiele. Die Spiele sind als kostenlose Online-Version, als Testversion und als Pay-to-Play-Version mit vollem Funktionsumfang erhältlich. MSN Games ist Teil der Xbox Game Studios, die mit dem MSN-Portal verbunden sind, und gehört Microsoft mit Hauptsitz in Redmond, Washington.

Website: zone.msn.com

