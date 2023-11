Wo ist meine Pizza? ist ein 3D-Geschicklichkeitsspiel, in dem Sie als gewöhnlicher Pizzabote in einer bezaubernden Stadt arbeiten. Sie arbeiten bei Paolo und Ihre Aufgabe ist es, leckere Pizzen zuzubereiten, zu backen und an Ihre hungrigen Kunden in der ganzen Stadt zu liefern. Bewegen Sie sich vorsichtig durch den Verkehr, um die Pizzen auszuliefern, ohne dass sie herunterfallen oder, schlimmer noch, einen Unfall verursachen. Treten Sie bei Bedarf vorsichtig auf die Bremse, um Hindernissen und Bremsschwellen auszuweichen. Sie müssen außerdem schnell handeln, um das Essen zu liefern, solange es noch heiß ist! Je besser die Pizza und der Service sind, desto mehr Trinkgeld erhalten Sie. Und sobald sich Ihr Restaurant einen Namen gemacht hat, können Sie Ihre Lieferdistanz verlängern und auch Upgrades wie neue Zutaten, neue Geräte, Anhängerverbesserungen und mehr erwerben. Sie können sogar VIP-Kunden bedienen, was erfordert, dass Sie die Pizza von Grund auf manuell zubereiten! Vergessen Sie nicht, „Wo ist meine Pizza?“ mitzuteilen. Treffen Sie sich mit Ihren Freunden und erfahren Sie, wer ein besserer Koch ist! Fahren – Halten Sie die Leertaste oder die linke Maustaste gedrückt. Wo ist meine Pizza? wurde von Wix Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , und Let's RollDu kannst Where's My Pizza? spielen. in Ihrem Browser ohne Installation oder kostenlosen Download auf Poki. Ja, Sie können viele Anpassungsoptionen und Upgrades in „Wo ist meine Pizza?“ freischalten. B. neue Upgrades, Geräte und Routen, während Sie im Spiel voranschreiten.

